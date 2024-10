Musica, danza e prosa: al Duse di Bologna una ricca stagione teatrale da non perdere (Di giovedì 10 ottobre 2024) Tutto il meglio della prosa, dalla danza classica a quella contemporanea, i concerti e gli appuntamenti con le grandi interpreti e autrici femminili: entra nel vivo nel cuore di Bologna una stagione teatrale senza precedenti. Un ricchissimo calendario di eventi che vi accompagnerà fino al nuovo Bolognatoday.it - Musica, danza e prosa: al Duse di Bologna una ricca stagione teatrale da non perdere Leggi tutta la notizia su Bolognatoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Tutto il meglio della, dallaclassica a quella contemporanea, i concerti e gli appuntamenti con le grandi interpreti e autrici femminili: entra nel vivo nel cuore diunasenza precedenti. Un ricchissimo calendario di eventi che vi accompagnerà fino al nuovo

Duse - la storia continua. I grandi nomi di prosa - danza e stelle della musica. Preziosi apre la stagione - Intrigante la sezione DUSEoltre: dal divulgatore Jacopo Veneziani pronto a raccontare Parigi (19 novembre) all’inconsueta coppia Maura Gancitano-Antonella Viola (Imperfette, 9 dicembre), da Aldo Cazzullo e Moni Ovadia (Il romanzo della Bibbia, 16 gennaio) Michele Placido impegnato in un collage pirandelliano. (Quotidiano.net)