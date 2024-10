Mo: Graziano, 'governo chieda cessazione attacchi a Unifil' (Di giovedì 10 ottobre 2024) Roma, 10 ott. (Adnkronos) - “Esprimiamo profonda preoccupazione per quanto accaduto nelle ultime ore lungo il confine tra Israele e Libano, dove basi della missione Unifil, tra cui due a comando italiano, sono state deliberatamente colpite dalle forze israeliane. È estremamente grave che basi e personale delle Nazioni unite, impegnati in operazioni di peacekeeping, siano stati presi di mira, mettendo a rischio la vita dei nostri militari e compromettendo le operazioni di monitoraggio della pace". Lo afferma il capogruppo del Pd in commissione Difesa della Camera, Stefano Graziano, entrando alla riunione congiunta dei Gruppi di Camera e Senato. "Quanto accaduto -aggiunge- è inaccettabile e mina la stabilità nella regione, già profondamente provata dal conflitto. Liberoquotidiano.it - Mo: Graziano, 'governo chieda cessazione attacchi a Unifil' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Roma, 10 ott. (Adnkronos) - “Esprimiamo profonda preoccupazione per quanto accaduto nelle ultime ore lungo il confine tra Israele e Libano, dove basi della missione, tra cui due a comando italiano, sono state deliberatamente colpite dalle forze israeliane. È estremamente grave che basi e personale delle Nazioni unite, impegnati in operazioni di peacekeeping, siano stati presi di mira, mettendo a rischio la vita dei nostri militari e compromettendo le operazioni di monitoraggio della pace". Lo afferma il capogruppo del Pd in commissione Difesa della Camera, Stefano, entrando alla riunione congiunta dei Gruppi di Camera e Senato. "Quanto accaduto -aggiunge- è inaccettabile e mina la stabilità nella regione, già profondamente provata dal conflitto.

