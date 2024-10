Milano-Cortina 2026, da San Siro all’Arena di Verona: svelato il programma delle cerimonie dei Giochi invernali (Di giovedì 10 ottobre 2024) Milano, Verona, Cortina d’Ampezzo: questi i vertici del triangolo che apre e chiude l’appuntamento invernale a cinque cerchi del 2026. Le Olimpiadi Milano-Cortina si apriranno con la cerimonia del 6 febbraio 2026 nel capoluogo lombardo: sarà lo stadio San Siro – la Scala del calcio – a ospitare per primo le decine di delegazioni di atleti. Gli appuntamenti del 22 febbraio e del 6 marzo all’Arena di Verona sanciranno la fine delle Olimpiadi e l’inizio delle Paralimpiadi, che a loro volta si chiuderanno poi il 15 marzo allo Stadio del Ghiaccio di Cortina. «Sono tre luoghi che a vario titolo raccontano la storia, non solo sportiva, del Paese», ha spiegato la Fondazione Milano-Cortina 2026. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di giovedì 10 ottobre 2024)d’Ampezzo: questi i vertici del triangolo che apre e chiude l’appuntamento invernale a cinque cerchi del. Le Olimpiadisi apriranno con la cerimonia del 6 febbraionel capoluogo lombardo: sarà lo stadio San– la Scala del calcio – a ospitare per primo le decine di delegazioni di atleti. Gli appuntamenti del 22 febbraio e del 6 marzodisanciranno la fineOlimpiadi e l’inizioParalimpiadi, che a loro volta si chiuderanno poi il 15 marzo allo Stadio del Ghiaccio di. «Sono tre luoghi che a vario titolo raccontano la storia, non solo sportiva, del Paese», ha spiegato la Fondazione

