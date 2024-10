Milan, Alvaro Morata choc: ho lottato con la depressione. Via dalla Spagna? Ecco il perché (Di giovedì 10 ottobre 2024) Milan, l’attaccante rossonero Alvaro Morata ha rivelato di aver lottato contro la depressione: via dalla Spagna? Ecco il perché Un Alvaro Morata diverso dal solito, meno sorridente e “giocherellone”, passateci il termine. L’attaccante spagnolo ha analizzato e raccontato il brutto periodo vissuto nel quale ha dovuto combattere contro un avversario molto più forte di qualsiasi difensore affrontato in carriera, la depressione: “Quando attraversi momenti davvero difficili, come la depressione o gli attacchi di panico, non importa quale lavoro fai o quale situazione ti trovi nella vita, hai una persona dentro contro cui devi lottare ogni giorno e ogni notte”. Queste le parole rilasciare dal centravanti ex Atletico Madrid ai microfoni di Cope, direttamente dal ritiro della nazionale della Spagna. Dailymilan.it - Milan, Alvaro Morata choc: ho lottato con la depressione. Via dalla Spagna? Ecco il perché Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it (Di giovedì 10 ottobre 2024), l’attaccante rossoneroha rivelato di avercontro la: viailUndiverso dal solito, meno sorridente e “giocherellone”, passateci il termine. L’attaccante spagnolo ha analizzato e raccontato il brutto periodo vissuto nel quale ha dovuto combattere contro un avversario molto più forte di qualsiasi difensore affrontato in carriera, la: “Quando attraversi momenti davvero difficili, come lao gli attacchi di panico, non importa quale lavoro fai o quale situazione ti trovi nella vita, hai una persona dentro contro cui devi lottare ogni giorno e ogni notte”. Queste le parole rilasciare dal centravanti ex Atletico Madrid ai microfoni di Cope, direttamente dal ritiro della nazionale della

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"Alvaro Morata dalla De Filippi a C'è posta per te" : clamoroso - chi lo ha chiamato - Il capitano della Spagna fresca campione d'Europa in estate e neo-acquisto del Milan sarà l'ospite d'onore di C'è posta per te, lo storico show del sabato sera di Canale 5 condotto da Maria De Filippi di cui sono già state registrate le prime puntate a Roma nei giorni scorsi e che presto tornerà in onda, a conclusione dell'edizione 2024 di Tu si que vales. (Liberoquotidiano.it)

Milan - da Alvaro Morata a Matteo Gabbia : tutti i convocati. La lista - Infine, Hugo Cuenca giocherà con il suo Paraguay. La lista La garanzia Alvaro Morata, Luka Jovic a sorpresa ma soprattutto la prima volta per Matteo Gabbia. Per l’Olanda, invece, ci sarà il centrocampista Tijjani Reijnders, sempre più protagonista degli Orange. it) Milan, da Alvaro Morata a Matteo Gabbia: tutti i convocati. (Dailymilan.it)

"Hanno anche un padre". Alice Campello - Alvaro Morata e i figli : il caso deflagra | Guarda - " Hanno un padre che ha le stesse responsabilità della madre", ha commentato l'influencer. Si è trattato di un momento che ha voluto concedere per sé, per riflettere e distrarsi dopo il periodo burrascoso che ha attraversato con il suo ex compagno. Alcuni utenti infatti l'hanno accusata di essersi dimenticata di proposito i figli a casa. (Liberoquotidiano.it)