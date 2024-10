Medioriente: media, Netanyahu riceverà ok gabinetto su risposta a Iran (Di giovedì 10 ottobre 2024) Roma, 10 ott. (LaPresse) – Nella riunione di questa sera il gabinetto israeliano di sicurezza dovrebbe autorizzare il premier Benjamin Netanyahu e il ministro della Difesa, Yoav Gallant, a prendere la decisione finale sulla risposta di Tel Aviv all’attacco missilistico Iraniano della scorsa settimana. Lo riporta Kan. Ciò significa che Netanyahu e Gallant verranno investiti dell’autorità di decidere sulla data e sulle modalità dell’attacco. Lapresse.it - Medioriente: media, Netanyahu riceverà ok gabinetto su risposta a Iran Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Roma, 10 ott. (LaPresse) – Nella riunione di questa sera ilisraeliano di sicurezza dovrebbe autorizzare il premier Benjamine il ministro della Difesa, Yoav Gallant, a prendere la decisione finale sulladi Tel Aviv all’attacco missilisticoiano della scorsa settimana. Lo riporta Kan. Ciò significa chee Gallant verranno investiti dell’autorità di decidere sulla data e sulle modalità dell’attacco.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tv - 'Netanyahu riceverà ok gabinetto su attacco a Iran' - Il senso del voto - sottolinea Kan - è che Netanyahu e Gallant avranno l'autorità di decidere sulla data e sulle modalità dell'attacco. . Secondo indiscrezioni ottenute dalla tv pubblica Kan, il gabinetto politico e di sicurezza che si riunirà stasera dovrebbe autorizzare il primo ministro Benyamin Netanyahu e il ministro della Difesa Yoav Galant a prendere una decisione finale sulla risposta di ... (Quotidiano.net)

'Netanyahu convoca per domani il gabinetto per l'ok sull'Iran' - La rappresaglia israeliana, hanno detto funzionari al sito, "sarà significativa e comprenderà probabilmente una combinazione di raid aerei contro obiettivi militari in Iran e attacchi sotto copertura, come quello che ha ucciso il leader di Hamas Ismail Haniyeh a Teheran". Lo riferisce Axios, ricordando che secondo la legge israeliana il primo ministro ha bisogno di un voto del gabinetto per ... (Quotidiano.net)

Il gabinetto israeliano ha autorizzato il governo Netanyahu a rispondere all’attacco di Hezbollah - La vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris ha ribadito il sostegno incrollabile alla sicurezza di Israele, mentre il Segretario di Stato Antony Blinken ha sottolineato la necessità di evitare ulteriori escalation. Anche la comunità internazionale, con il Regno Unito ed Egitto in prima linea, ha espresso preoccupazione per il rischio di un conflitto regionale su vasta scala. (Linkiesta.it)