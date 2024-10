Maxi distesa di pannelli solari: "Uno scempio per il territorio". Comune contrario, ma decide il Tar (Di giovedì 10 ottobre 2024) Un grande parco fotovoltaico nella zona fra Gello e la Locanda Sant’Agata, lungo via del Brennero. Il progetto da 40 ettari, equivalenti a circa 50 campi da calcio regolamentari, è portato avanti dalla società Trina Solar, con la proprietà del terreno, la 4 srl, con sede a Genova. A far emergere l’esistenza del progetto la consigliera della lista civica Boggi Sindaco, Elisabetta Mazzarri, che si dice "molto preoccupata per il potenziale impatto ambientale, paesaggistico e naturalistico di un’iniziativa di questa portata, er il potenziale impatto ambientale, paesaggistico e naturalistico di un’iniziativa di questa portata, che rischierebbe di deturpare gravemente l’ambiente e il territorio di San Giuliano Terme". Lanazione.it - Maxi distesa di pannelli solari: "Uno scempio per il territorio". Comune contrario, ma decide il Tar Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Un grande parco fotovoltaico nella zona fra Gello e la Locanda Sant’Agata, lungo via del Brennero. Il progetto da 40 ettari, equivalenti a circa 50 campi da calcio regolamentari, è portato avanti dalla società Trina Solar, con la proprietà del terreno, la 4 srl, con sede a Genova. A far emergere l’esistenza del progetto la consigliera della lista civica Boggi Sindaco, Elisabetta Mazzarri, che si dice "molto preoccupata per il potenziale impatto ambientale, paesaggistico e naturalistico di un’iniziativa di questa portata, er il potenziale impatto ambientale, paesaggistico e naturalistico di un’iniziativa di questa portata, che rischierebbe di deturpare gravemente l’ambiente e ildi San Giuliano Terme".

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maxi distesa di pannelli solari: "Uno scempio per il territorio". Comune contrario, ma decide il Tar - A rendere noto il progetto la consigliera comunale della Lista Civica Boggi Sindaco Elisabetta Mazzarri. Il vicesindaco Corucci e l’assessore Pancrazzi: "Abbiamo già detto no, siamo in attesa della se ... (lanazione.it)

Area vincolata nel Parco del Ticino a rischio cementificazione - Ritorna la proposta di costruire capannoni sull’area del Campagnone con il beneplacito dell’amministrazione comunale di Lonate Pozzolo (VA) ... (pressenza.com)

Barbara d’Urso: svelato il maxi cachet per partecipare a “Ballando con le stelle” - Dopo i rumor più diverse e in tanti articoli che promettevano il suo ritorno in tv (per essere smentiti pochi giorni dopo), sabato Barbara d’Urso parteciperà a “Ballando con le stelle”. (rds.it)