“Ma è quello di Maria De Filippi”. Sorpresa a Chi l’ha visto, il caso e subito riconosciuto (Di giovedì 10 ottobre 2024) Da Uomini e Donne e C’è posta per te a Chi l’ha visto. Nell’ultima puntata del programma in onda su Rai 3 e condotto da Federica Sciarelli grossa Sorpresa per il pubblico che segue anche le trasmissioni di Maria De Filippi. Molti l’hanno riconosciuto subito, prima che raccontasse anche del suo percorso televisivo, dopo aver esposto il suo caso. Si chiama Pasquale Stefano Mella, è siciliano e ha perso le tracce della sua ultima moglie: “Stefano ha accettato il consiglio del figlio che vive a Berlino di sposare la cugina della sua compagna: una donna cubana di 54 anni che vive in Africa. Ma ben presto Stefano capisce che Niurka non è innamorata di lui”, il riassunto. A 2 mesi dalle nozze, ha chiesto al marito di pagarle un viaggio a Berlino per andare a trovare sua cugina. Dopo poche settimane Niurka torna in Italia, ma resta poco perché poi riparte subito per Cuba. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Da Uomini e Donne e C’è posta per te a Chi. Nell’ultima puntata del programma in onda su Rai 3 e condotto da Federica Sciarelli grossaper il pubblico che segue anche le trasmissioni diDe. Moltinno, prima che raccontasse anche del suo percorso televisivo, dopo aver esposto il suo. Si chiama Pasquale Stefano Mella, è siciliano e ha perso le tracce della sua ultima moglie: “Stefano ha accettato il consiglio del figlio che vive a Berlino di sposare la cugina della sua compagna: una donna cubana di 54 anni che vive in Africa. Ma ben presto Stefano capisce che Niurka non è innamorata di lui”, il riassunto. A 2 mesi dalle nozze, ha chiesto al marito di pagarle un viaggio a Berlino per andare a trovare sua cugina. Dopo poche settimane Niurka torna in Italia, ma resta poco perché poi riparteper Cuba.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Valerio non voleva lavarsi i denti per paura di togliersi il sapore della sua Gemma” : la rivelazione di Maria De Filippi dopo il “bacione” - L’opinionista, infatti, ha subito fatto notare come Gemma, solitamente più disinvolta, questa volta sembrasse quasi voler frenare gli entusiasmi. Una dichiarazione che ha generato imbarazzo in studio e scatenato l’ilarità del pubblico ma ha anche sollevato alcuni dubbi sulla sincerità del gesto. Il gesto tanto atteso ha infiammato lo studio di Uomini e Donne durante l’ultima puntata del dating ... (Ilfattoquotidiano.it)

Amici 24 - Diego Lazzari in crisi - interviene Maria De Filippi : “Devi dimostrare che sei altro” - Visibilmente giù di morale, Diego ha girovagato un po’ per la casetta e la scuola senza saper bene cosa fare, poi, grazie all’intervento di Maria De Filippi, ha potuto sfogarsi con lei ed ammettere. “Volevo parlarti per capire cosa hai, sei preoccupato? Hai l’ansia di non riuscire? Hai l’ansia di essere meno forte degli altri? Come mai hai l’ansia? Secondo me, senza nulla togliere a TikTok e ai ... (Superguidatv.it)

“Doppo addio”. Amici 24 - Maria De Filippi perde due protagonisti assoluti - . L’edizione di quest’anno non sta risparmiando sulle emozioni. Me ne vado. Staremo a vedere cosa succederà. Dopo le prime due puntate Amici deve fare i conti con una serie di problemi. Non è passata inosservata l’assenza della ballerina professionista più amata del programma: la moglie di Raimondo Todaro Francesca Rocca. (Caffeinamagazine.it)