L'uragano Milton si abbatte sulla Florida: 2 milioni di persone senza corrente (Di giovedì 10 ottobre 2024) Cresce la paura. L'uragano Milton, definito dalle autorità "estremamente pericoloso", si è abbattuto mercoledì sera sulla Florida, spazzando la costa con venti violenti, forti piogge e allagando il centro della penisola nel sud-est degli Stati Uniti, due settimane dopo il devastante passaggio di Helene. Milton è atterrato sulla costa occidentale della Florida "vicino a Siesta Key nella contea di Sarasota", ha scritto l'Hurricane Center (NHC) Usa nel suo bollettino delle 20.30 locali (02:30 in Italia). In serata sono stati registrati venti fino a 165 km/h. Secondo il sito specializzato poweroutage.us, almeno 1,6 milioni di case sono rimaste senza elettricità nella notte tra mercoledì e giovedì. Classificato in categoria uno, Milton sarà "uno degli uragani più distruttivi in Florida da più di un secolo", ha avvertito il presidente Joe Biden mercoledì sera. Iltempo.it - L'uragano Milton si abbatte sulla Florida: 2 milioni di persone senza corrente Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Cresce la paura. L', definito dalle autorità "estremamente pericoloso", si è abbattuto mercoledì sera, spazzando la costa con venti violenti, forti piogge e allagando il centro della penisola nel sud-est degli Stati Uniti, due settimane dopo il devastante passaggio di Helene.è atterratocosta occidentale della"vicino a Siesta Key nella contea di Sarasota", ha scritto l'Hurricane Center (NHC) Usa nel suo bollettino delle 20.30 locali (02:30 in Italia). In serata sono stati registrati venti fino a 165 km/h. Secondo il sito specializzato poweroutage.us, almeno 1,6di case sono rimasteelettricità nella notte tra mercoledì e giovedì. Classificato in categoria uno,sarà "uno degli uragani più distruttivi inda più di un secolo", ha avvertito il presidente Joe Biden mercoledì sera.

