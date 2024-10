Liberoquotidiano.it - Louise Glover, la riconoscete? Chi è la supervip finita in disgrazia

(Di giovedì 10 ottobre 2024), ex modella di Playboy, èin: oggi, come lei stessa ha raccontato, dorme in una tenda avvolta in un sacco a pelo e distesa su un materasso gonfiabile. Nonostante questo, continua a mantenere un atteggiamento positivo e si è reinventata dog-sitter. Nel frattempo, su Gofundme è stata attivata anche una raccolta fondi - da parte di un cugino - per permetterle di ricominciare. "Non ho neanche una famiglia su cui poter contare", ha detto la 41enne cresciuta in famiglie affidatarie. "Sto cercando di restare ottimista e di sfruttare al meglio la mia situazione, ma è difficile - ha detto al The Sun -. Devo uscire presto da questo pasticcio. Le cose devono cambiare prima che arrivi l'inverno".ha cominciato la sua carriera di modella quando aveva 20 anni.