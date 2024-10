Biccy.it - Lorenzo Spolverato su Shaila Gatta: “Vuole amarmi”, lei in Confessionale conferma: “La porta è aperta”

(Di giovedì 10 ottobre 2024)si annusano dal primo giorno del Grande Fratello, ma quando lei ha dimostrato di avere un interesse per Javier Martinez lui si è buttato fra le braccia di Helena Prestes e durante un gioco di recitazione l’ha baciata. Il quadrilatero amoroso si è poi frantumato quando l’ex Velina si è accorta che per Javier provava solo una forte attrazione fisica e, non si sa bene per quale motivo, ha iniziato a litigare con la brasiliana prendendo le distanze. Rimasti così di nuovo tutti e quattro single,sono tornati a parlare. “scappa da me non so perché mi eviti, ma forse lo fa perché ha paura” – ha detto lei in– “Ci sono momenti in cui non ci comprendiamo, ci sono dei limiti fra noi.fisicamente mi attira perché è un bel ragazzo e ha quel caratterino un po’ simpatico, divertente, profondo.