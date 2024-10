Ilfattoquotidiano.it - Livorno, l’assessore Simone Lenzi costretto alle dimissioni per i post transfobici. Il sindaco: “Difficile accettare le giustificazioni”

(Di giovedì 10 ottobre 2024)alla Cultura del Comune disi è dimesso dopo le polemiche per alcune sue uscite social transfobiche. La decisione è stata comunicata dalLuca Salvetti, indipendente alla guida di una giunta di centrosinistra, che ha chiesto aldi farsi da parte. “Le parole espresse neipubblicati dasono estremamente gravi, relativamentequali èaccettarne le” ha detto tra l’altro Salvetti in una conferenza stampa, come riportaToday. “Lesono state l’unica strada percorribile, la politica ha regole precise e ad ogni azione corrisponde una reazione”. Salvetti assumerà le deleghe tenute fin qui da: oltre alla Cultura, tra le altre, anche la toponomastica e il tavolo delle religioni e della laicità.