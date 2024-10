Levanto, dopo 70 anni una nuova scuola dell'infanzia pronta a primavera (Di giovedì 10 ottobre 2024) Levanto (La Spezia), 10 ottobre 2024 - nuova scuola dell’infanzia, il cantiere marcia a pieno ritmo per la consegna dell’edificio entro la primavera 2025 grazie ad un finanziamento del Pnrr Il grande cantiere si incontra percorrendo via Martiri della libertà. Al suo interno fervono i lavori per la materna nel complesso scolastico che già ospita la scuola secondaria, la sede distaccata del liceo scientifico Pacinotti e una palestra polifunzionale, e che a breve accoglierà anche le aule del primo asilo nido comunale levantese, concentrando in un unico polo e rendendo così sinergica, gran parte della ricca offerta scolastica presente sul territorio levantese. Lanazione.it - Levanto, dopo 70 anni una nuova scuola dell'infanzia pronta a primavera Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)(La Spezia), 10 ottobre 2024 -, il cantiere marcia a pieno ritmo per la consegna’edificio entro la2025 grazie ad un finanziamento del Pnrr Il grande cantiere si incontra percorrendo via Martiria libertà. Al suo interno fervono i lavori per la materna nel complesso scolastico che già ospita lasecondaria, la sede distaccata del liceo scientifico Pacinotti e una palestra polifunzionale, e che a breve accoglierà anche le aule del primo asilo nido comunale levantese, concentrando in un unico polo e rendendo così sinergica, gran partea ricca offerta scolastica presente sul territorio levantese.

