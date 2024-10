Iodonna.it - Le rivelazioni contenute nella sua autobiografia postuma, terminata dalla figlia. All'interno anche un racconto molto intimo del matrimonio con Michael Jackson

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Il libro From Here to the Great Unknown di Lisa Marie Presley è uscito lo scorso 8 ottobre. E a soli due giornipubblicazione ha già fatto discutere parecchio per via di alcunescottanti che contiene. L’unicadi Elvis Presley e di sua moglie Priscilla (nonché ex moglie di) è scomparsa a gennaio 2023. Il volume di memorie, quindi, è stato concluso, Riley Keough, la quale ha lavorato sui nastri contenenti le registrazioni audio della madre.