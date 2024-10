Le prime pagine dei quotidiani di oggi 10 ottobre: la rassegna stampa (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il fronte economico, in vista della Manovra, è al centro dei principali quotidiani oggi in edicola, con la premier Meloni che assicura: "Non alziamo le imposte". Spazio, ancora, all'uragano Milton, definita "la tempesta del secolo", che sta preoccupando la Florida. E ancora agli sviluppi della guerra in Medio Oriente con la telefonata Biden-Netanyahu: al centro c'è stato il piano per l'Iran di Israele Tg24.sky.it - Le prime pagine dei quotidiani di oggi 10 ottobre: la rassegna stampa Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il fronte economico, in vista della Manovra, è al centro dei principaliin edicola, con la premier Meloni che assicura: "Non alziamo le imposte". Spazio, ancora, all'uragano Milton, definita "la tempesta del secolo", che sta preoccupando la Florida. E ancora agli sviluppi della guerra in Medio Oriente con la telefonata Biden-Netanyahu: al centro c'è stato il piano per l'Iran di Israele

