Le imprese italiane sono molto soddisfatte dei propri legali

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Il 75,6% dellesi serve o si è servito in passato di un legale o di uno studio legale in Italia, il 60,2% ha un rapporto stabile e di fiducia con uno legale, il 90,4% è soddisfatto del servizio ricevuto.alcuni dei risultati del report 2024 realizzato per l’Organismo congressuale forense da Format Research, che ricostruisce il rapporto trae avvocati in Italia, presentato ad un incontro dell’Ordine degli avvocati di Udine, nella sede della Confindustria friulana. “Il report ha coinvolto piccole e mediefino a 250 dipendenti (il 98% in Italia) ed evidenzia che il 90,4% di queste si ritiene soddisfatta della consulenza legale ricevuta”, ha dichiarato la presidente dell’Ordine degli avvocati di Udine, Raffaella Sartori.