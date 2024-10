Le dimissioni alla Gnam contro Bocchino, il blitz di Gabrielli da Giannini e altre pillole (Di giovedì 10 ottobre 2024) Quando è troppo e troppo. E così la presentazione del libro Perché l’Italia è di destra di Italo Bocchino è riuscita a far dimettere il comitato scientifico della Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma, che aveva ospitato l’evento. Un appuntamento considerato troppo connotato politicamente – l’ennesimo tentativo della destra di riscrivere la storia – per la Gnam. Alcuni dipendenti avevano espresso il loro dissenso scrivendo una lettera alla direttrice in cui chiedevano di annullare la presentazione del volume scritto dall’ex deputato. Ma, secondo la denuncia della Cgil, avevano ottenuto solo una segnalazione, con nomi e cognomi, al ministero. Lettera43.it - Le dimissioni alla Gnam contro Bocchino, il blitz di Gabrielli da Giannini e altre pillole Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Quando è troppo e troppo. E così la presentazione del libro Perché l’Italia è di destra di Italoè riuscita a far dimettere il comitato scientifico della Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma, che aveva ospitato l’evento. Un appuntamento considerato troppo connotato politicamente – l’ennesimo tentativo della destra di riscrivere la storia – per la. Alcuni dipendenti avevano espresso il loro dissenso scrivendo una letteradirettrice in cui chiedevano di annullare la presentazione del volume scritto dall’ex deputato. Ma, secondo la denuncia della Cgil, avevano ottenuto solo una segnalazione, con nomi e cognomi, al ministero.

