Lavoro, il decreto flussi: "Meno burocrazia e maggiore stabilità. Un buon passo avanti" (Di giovedì 10 ottobre 2024) Firenze, 10 ottobre 2024 – In un momento storico in cui la mancanza di manodopera rappresenta una delle principali emergenze strutturali per l'agricoltura toscana, i lavoratori migranti si confermano una risorsa insostituibile. Quasi un prodotto agricolo su due viene raccolto da mani straniere, un dato che sottolinea il ruolo cruciale di questa forza Lavoro nell'economia regionale. In Toscana il 53% delle aziende agricole si affida a lavoratori stranieri, soprattutto nei mesi primaverili ed estivi. La durata del rapporto di Lavoro varia, ma nel 44% dei casi raggiunge alMeno sei mesi, con punte fino a un anno. Secondo i dati forniti da Coldiretti Toscana, sono circa 23.915 i lavoratori provenienti da 136 Paesi che operano regolarmente nelle campagne toscane, garantendo circa 3 milioni di giornate di Lavoro all'anno.

