"L’attacco a Unifil è un crimine di guerra, l'Italia non prende ordini da Israele" (Di giovedì 10 ottobre 2024) Fortissimo disappunto del ministro della Difesa, Guido Crosetto, per quanto accaduto in Medio Oriente. L'esercito israeliano ha colpito le posizioni dell'Unifil, la forza di peacekeeping delle Nazioni Unite stanziata tra Israele e Libano, cui partecipano circa 1.200 soldati Italiani. "L’attacco a Europa.today.it - "L’attacco a Unifil è un crimine di guerra, l'Italia non prende ordini da Israele" Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Fortissimo disappunto del ministro della Difesa, Guido Crosetto, per quanto accaduto in Medio Oriente. L'esercito israeliano ha colpito le posizioni dell', la forza di peacekeeping delle Nazioni Unite stanziata trae Libano, cui partecipano circa 1.200 soldatini. "

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Israele pronto all’attacco. Netanyahu a Biden : "Colpiremo Teheran" - 720 feriti. L’Idf rivendica l’uccisione di "cinque terroristi ricercati": il raid avviene nel campo profughi di Balata. Grandi basi missilistiche sono in mappa a Tabriz, Kermansah, Sharoud o Imam Ali. Ancora: "L’intera catena di comando è in linea e concentrata. com le vere sorprese potrebbero arrivare da attacchi sotto copertura. (Quotidiano.net)

Israele-Usa - telefonata Biden-Netanyahu. Tra i temi l’attacco all’Iran - È durata circa 50 minuti la telefonata tra Netanyahu e il presidente degli Stati Uniti Biden. Tra i temi l’attacco all’Iran. Servizio di Alessandra Buzzetti The post Israele-Usa, telefonata Biden-Netanyahu. Tra i temi l’attacco all’Iran first appeared on TG2000. . (Tv2000.it)

Israele ricorda il 7 ottobre : i documentari sull’attacco di Hamas - La Mostra del Cinema di Venezia 2024 infatti ha ospitato nel cartellone anche Of Dogs and Men, diretto da Dani Rosemberg e in concorso nella sezione orizzonti, realizzato poche settimane dopo l’attentato di Hamas. «Di solito amo essere sul posto. Protagonista della storia è Dar, ragazzina di 16 anni che ha perso la propria casa ma anche il suo cane. (Lettera43.it)