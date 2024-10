La Roma vuole svoltare già contro l’Inter: le mosse di Juric – CdS (Di giovedì 10 ottobre 2024) Dopo la sosta ci sarà all’Olimpico Roma-Inter. I giallorossi, recuperati a Monza, vanno a caccia della svolta. Ivan Juric, a tal proposito, pensa ad alcune mosse. AVVIO DELUDENTE – Inizio di stagione difficile per la Roma. I giallorossi, noni in classifica con 10 punti all’attivo dopo sette giornate, hanno già cambiato allenatore passando da Daniele De Rossi a Ivan Juric. Quest’ultimo ha conquistato due vittorie, un pareggio e una sconfitta durante questa sua primissima avventura sulla panchina dei capitolini. Buone le vittorie casalinghe contro Udinese e Venezia, negativi i passi indietro contro Elfsborg in Europa League (KO 1-0) e Monza in campionato (1-1). Ora la Roma punta ad una svolta e dopo la sosta affronterà l’Inter campione d’Italia all’Olimpico. Inter-news.it - La Roma vuole svoltare già contro l’Inter: le mosse di Juric – CdS Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Dopo la sosta ci sarà all’Olimpico-Inter. I giallorossi, recuperati a Monza, vanno a caccia della svolta. Ivan, a tal proposito, pensa ad alcune. AVVIO DELUDENTE – Inizio di stagione difficile per la. I giallorossi, noni in classifica con 10 punti all’attivo dopo sette giornate, hanno già cambiato allenatore passando da Daniele De Rossi a Ivan. Quest’ultimo ha conquistato due vittorie, un pareggio e una sconfitta durante questa sua primissima avventura sulla panchina dei capitolini. Buone le vittorie casalingheUdinese e Venezia, negativi i passi indietroElfsborg in Europa League (KO 1-0) e Monza in campionato (1-1). Ora lapunta ad una svolta e dopo la sosta affronteràcampione d’Italia all’Olimpico.

