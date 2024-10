“La Rivincita” de LA CLASSE MEDIA è Un Manifesto per i Giovani in Cerca di Stabilità (Di giovedì 10 ottobre 2024) Dal 11 ottobre 2024, “LA Rivincita” (Overdub Recordings) sarà il primo singolo de LA CLASSE MEDIA, disponibile anche sulle piattaforme digitali dal 8 ottobre. Il brano rappresenta un omaggio alle sfide della nuova CLASSE MEDIA, composta da Giovani con contratti precari, che si rialzano con speranza dopo anni di difficoltà, Cercando di ricostruire il proprio futuro con un sorriso e la determinazione di ottenere una Rivincita. In Rotazione Radiofonica, Il Nuovo Singolo “La Rivincita” de LA CLASSE MEDIA A partire da venerdì 11 ottobre 2024, sarà disponibile in rotazione radiofonica “LA Rivincita” (Overdub Recordings), il primo singolo de LA CLASSE MEDIA. Questo brano è già accessibile sulle piattaforme digitali dal 8 ottobre, regalando agli ascoltatori un assaggio di ciò che la band ha da offrire. Spettacolo.periodicodaily.com - “La Rivincita” de LA CLASSE MEDIA è Un Manifesto per i Giovani in Cerca di Stabilità Leggi tutta la notizia su Spettacolo.periodicodaily.com (Di giovedì 10 ottobre 2024) Dal 11 ottobre 2024, “LA” (Overdub Recordings) sarà il primo singolo de LA, disponibile anche sulle piattaforme digitali dal 8 ottobre. Il brano rappresenta un omaggio alle sfide della nuova, composta dacon contratti precari, che si rialzano con speranza dopo anni di difficoltà,ndo di ricostruire il proprio futuro con un sorriso e la determinazione di ottenere una. In Rotazione Radiofonica, Il Nuovo Singolo “La” de LAA partire da venerdì 11 ottobre 2024, sarà disponibile in rotazione radiofonica “LA” (Overdub Recordings), il primo singolo de LA. Questo brano è già accessibile sulle piattaforme digitali dal 8 ottobre, regalando agli ascoltatori un assaggio di ciò che la band ha da offrire.

“La rivincita” è il singolo d’esordio de La classe media - Da venerdì 11 ottobre 2024 sarà in rotazione radiofonica “LA RIVINCITA” (Overdub Recordings), il primo singolo de LA CLASSE MEDIA già disponibile sulle piattaforme digitali dall’8 ottobre. Per la band, la “classe media” rappresenta quella trafila di contratti precari che, contro ogni aspettativa, riesce a tenerli a galla. (Laprimapagina.it)

