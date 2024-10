Quotidiano.net - La Corea del Nord blocca strade e ferrovie verso il Sud: “Confine blindato in modo permanente”

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Seul, 10 ottobre 2024 – Kim Jong Un taglia i ponti con ladel Sud. Fuori di metafora, ha deciso di interrompere da oggi i collegamenti con Seul, puntando a costruire “forti strutture di difesa”, in risposta alle manovre militari del “nemico” e degli Stati Uniti. "Il 9 ottobre sarà lanciato un progetto per scollegare del tutto lee leladel Sud e per “rafforzare le aree rilevanti della nostra parte con forti strutture di difesa”, recita un dispaccio dello Stato maggiore dell'Esercito popolare di, rilanciato dall'agenzia statale Kcna. Lo stesso comunicato precisa che “chiudere ere inilcon ladel Sud, il primo Stato ostile e nemico principale, nella situazione attuale è una misura di autodifesa per inibire la guerra e difendere la sicurezza delladel”.