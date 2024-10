Kate Middleton: a chi si ispira per educare George, Charlotte e Louis (Di giovedì 10 ottobre 2024) Kate Middleton vuole essere una mamma presente. E non ne ha mai fatto mistero. Insieme a William ha scelto di prendersi cura dei suoi tre figli: George, Charlotte e Louis. E di non delegare a nessuno la loro educazione. Sì è fatta aiutare da una tata, l’ormai famosa Maria Borrallo. Ma solo fino a quando i bambini erano piccoli. Appena i cinque si sono trasferiti all’Adelaide Cottage, la nanny ha lasciato il lavoro h24 a casa dei Wales per andare dai principini solo un numero limitato di ore a settimana. Scoperto un cancro a gennaio, Kate ha continuato, per quanto possibile, a fare la mamma. Si è presa cura dei suoi bambini e ha trascorso con loro moltissimo tempo all’aria aperta. A raccontarlo, lei stessa, in un video diffuso per annunciare la fine della che chemioterapia. Amica.it - Kate Middleton: a chi si ispira per educare George, Charlotte e Louis Leggi tutta la notizia su Amica.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)vuole essere una mamma presente. E non ne ha mai fatto mistero. Insieme a William ha scelto di prendersi cura dei suoi tre figli:. E di non delegare a nessuno la loro educazione. Sì è fatta aiutare da una tata, l’ormai famosa Maria Borrallo. Ma solo fino a quando i bambini erano piccoli. Appena i cinque si sono trasferiti all’Adelaide Cottage, la nanny ha lasciato il lavoro h24 a casa dei Wales per andare dai principini solo un numero limitato di ore a settimana. Scoperto un cancro a gennaio,ha continuato, per quanto possibile, a fare la mamma. Si è presa cura dei suoi bambini e ha trascorso con loro moltissimo tempo all’aria aperta. A raccontarlo, lei stessa, in un video diffuso per annunciare la fine della che chemioterapia.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Dove vanno a finire scarpe e vestiti che George - Charlotte e Louis non mettono più? Se sono ancora in buono stato - Kate Middleton li passa in famiglia - Potranno fargli da guida nella crescita e aiutarlo quando ce ne sarà il bisogno». E che, come ha commentato lo stesso James, sono ricchi di ricordi: «Ogni capo di vestiario rappresenta un momento importante per le mie sorelle. A partire dai vestitini usati dei Royal. E anche per loro è una bella esperienza». (Iodonna.it)

Sogna di fare il pilota il principe George. Così ha fatto la sua prima lezione da pilota. Da solo. A terra - mamma Kate Middleton e papà William - La conferma arriva dal Sun, secondo il quale, la scorsa settimana, George avrebbe fatto il suo primo volo da solo, senza i genitori, accanto solo a un istruttore. Era la regina del Regno Unito. . Il principe George con il fratello Louis in carrozza all’incoronazione del nonno Carlo (foto Getty Images) Motivi di orgoglio, i primi dieci minuti. (Amica.it)

Kate Middleton - ultime notizie. George impara a volare a 11 anni e lei non può impedirlo - Anche se ha solo 11 anni, dicono gli esperti, che è l’età giusta per iniziare a imparare a volare. George, il figlio più grande di Kate Middleton e William, ha preso la sua prima lezione di volo a 11 anni. E il Re del Regno Unito deve saper pilotare un velivolo. Kate Middleton, prima lezione di volo per George Mentre stiamo cercando di assimilare tutti questi fatti, è trapelata un’altra ... (Dilei.it)