Juventus, Gazzetta: Giuntoli pensa anche a Skriniar per sostituire Bremer (Di giovedì 10 ottobre 2024) “Ti distrai un attimo e all’improvviso un ex colosso dell’Inter che si chiama Milan interessa alla Juventus”. E’ uno dei passaggi di un approfondimento in edicola sulla Gazzetta dello Sport, in cui si analizza il possibile interessamento della Juventus per Milan Skriniar, centrale difensivo già visto in Serie A con Sampdoria e Inter e ora al Psg, un po’ ai margini del progetto di Luis Enrique. Lo slovacco potrebbe essere il sostituto di Gleison Bremer – stagione finita per il brasiliano – e sarebbe finito nella lista di gennaio del ds Cristiano Giuntoli. Il nodo però è quello dell’ingaggio: Skriniar guadagna quasi 10 milioni di euro annui più bonus e finora ha visto il campo per appena 111 minuti, non per infortunio ma per scelta tecnica. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) “Ti distrai un attimo e all’improvviso un ex colosso dell’Inter che si chiama Milan interessa alla”. E’ uno dei passaggi di un approfondimento in edicola sulladello Sport, in cui si analizza il possibile interessamento dellaper Milan, centrale difensivo già visto in Serie A con Sampdoria e Inter e ora al Psg, un po’ ai margini del progetto di Luis Enrique. Lo slovacco potrebbe essere il sostituto di Gleison– stagione finita per il brasiliano – e sarebbe finito nella lista di gennaio del ds Cristiano. Il nodo però è quello dell’ingaggio:guadagna quasi 10 milioni di euro annui più bonus e finora ha visto il campo per appena 111 minuti, non per infortunio ma per scelta tecnica.

