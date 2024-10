Italia Belgio, Pellegrini: «Vi svelo la chiave tattica della partita. Un onore giocare in Azzurro» (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il trequartista della Roma, contestassimo dai tifosi giallorossi, giocherà all’Olimpico con la maglia della Nazionale Lorenzo Pellegrini, calciatore della Roma e della Nazionale, ha parlato ai microfoni della Rai prima della gara di Nations League contro il Belgio che si disputerà a casa sua ovvero l’Olimpico di Roma. GARA – «partita difficile, perché contro una grande Calcionews24.com - Italia Belgio, Pellegrini: «Vi svelo la chiave tattica della partita. Un onore giocare in Azzurro» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il trequartistaRoma, contestassimo dai tifosi giallorossi, giocherà all’Olimpico con la magliaNazionale Lorenzo, calciatoreRoma eNazionale, ha parlato ai microfoniRai primagara di Nations League contro ilche si disputerà a casa sua ovvero l’Olimpico di Roma. GARA – «difficile, perché contro una grande

