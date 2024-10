In che modo la versione cinese di Instagram sta trasformando il settore dei viaggi (Di giovedì 10 ottobre 2024) Si chiama Xiaohongshu ed è la versione cinese di Instagram che sta rivoluzionando il settore viaggi: ecco per quale motivo i post che stanno comparendo sulla piattaforma riescono a essere tanto influenti. Fanpage.it - In che modo la versione cinese di Instagram sta trasformando il settore dei viaggi Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Si chiama Xiaohongshu ed è ladiche sta rivoluzionando il: ecco per quale motivo i post che stanno comparendo sulla piattaforma riescono a essere tanto influenti.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Incendio e morte nello showroom cinese : ecco perché la versione del titolare non convince gli inquirenti - Il giorno prima e la mattina del 12 settembre il padre e la madre del titolare del magazzino sarebbero stati avvicinati da una persona che con un coltello li avrebbe minacciati, dicendo loro che dovevano versare 20mila euro. Milano Incendio Wang morti giovani cinesi 13092024 in Via Ermenegildo Cantoni Carabinieri e Vigili del fuoco indagini foto ANSA Paolo Salmoirago La denuncia Le carte ... (Ilgiorno.it)

Segnali di distensione tra Mediterraneo e Mar cinese. La versione di Caffio - In un recente comunicato, il ministro degli Esteri ellenico ha dichiarato che lo scorso 22 luglio c’è stata la presenza simultanea di navi della Marina greca e della Marina turca durante le operazioni preliminari alla posa di un cavo sottomarino in fibra ottica tra Creta e Cipro, da parte della società italiana Elettra Tlc spa, con la posacavi “Teliri”. (Formiche.net)