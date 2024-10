Il prezzo del gas corre ad Amsterdam oltre 40 euro (+5%) (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il prezzo del gas europeo inverte la rotta e dopo tre sedute consecutive in flessione il future Ttf ad Amsterdam termina con un balzo del 5% a 40,29 euro al megawattora. Sul mercato sono prevalsi i timori per i rischi sul fronte dell'offerta dal conflitto fra Israele e Iran, che spingono in rialzo in prima battuta il petrolio, rispetto alle buone notizie sul fronte della domanda: le previsioni meteo danno temperature in europa sopra la media per la fine di questa settimana. Quotidiano.net - Il prezzo del gas corre ad Amsterdam oltre 40 euro (+5%) Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ildel gaspeo inverte la rotta e dopo tre sedute consecutive in flessione il future Ttf adtermina con un balzo del 5% a 40,29al megawattora. Sul mercato sono prevalsi i timori per i rischi sul fronte dell'offerta dal conflitto fra Israele e Iran, che spingono in rialzo in prima battuta il petrolio, rispetto alle buone notizie sul fronte della domanda: le previsioni meteo danno temperature inpa sopra la media per la fine di questa settimana.

