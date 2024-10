Lanazione.it - I Gigli tentano l’ampliamento. Ma il Tar dice no al maxi-store: “Non in linea con il territorio”

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Firenze, 10 ottobre 2024 – L’obiettivo era quello di “ampliare gli insediamenti già presenti”, favorire il potenziamento dei “servizi pubblici e di interesse pubblico”, come parcheggi o aree verdi, e più in generale contribuire al servizio della “città pubblica”. Tradotto: il centro commerciale ’I’, di proprietà della Società Immobiliare 2021 srl, si voleva ampliare di 14mila metri quadrati (mq). Negozi, ristoranti, cinema, parcheggi, giochi e parchi: il tutto si sarebbe aggirato sui circa 30mila mq di area, in quanto già adesso il centro commerciale di Campi Bisenzio ne copre oltre 15mila. Il Tar, pochi giorni fa, ha però respinto il ricorso della società contro la Regione Toscana e il Comune di Campi Bisenzio (assistiti rispettivamente dagli avvocati Nicola Gentini e Leonardo Penna).