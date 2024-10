Giugliano. Via Panico chiusa, Pirozzi: “Ripareremo fogna, proprietari edifici dovranno mettere in sicurezza” (Di giovedì 10 ottobre 2024) Giugliano. Il primo cittadino Nicola Pirozzi dà aggiornamenti relativamente alla chiusura di via Antimo Panico e Corso Campano a Giugliano dopo che alcuni malviventi hanno rotto il collettore fognario per scavare dei cunicoli provocando la rottura poi del sistema idrico. L’acqua fuoriuscita si è infiltrata sotto due edifici che sono attualmente a rischio crollo. L'articolo Giugliano. Via Panico chiusa, Pirozzi: “Ripareremo fogna, proprietari edifici dovranno mettere in sicurezza” Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Giugliano. Via Panico chiusa, Pirozzi: “Ripareremo fogna, proprietari edifici dovranno mettere in sicurezza” Leggi tutta la notizia su Teleclubitalia.it (Di giovedì 10 ottobre 2024). Il primo cittadino Nicoladà aggiornamenti relativamente alla chiusura di via Antimoe Corso Campano adopo che alcuni malviventi hanno rotto il collettorerio per scavare dei cunicoli provocando la rottura poi del sistema idrico. L’acqua fuoriuscita si è infiltrata sotto dueche sono attualmente a rischio crollo. L'articolo. Via: “in” Teleclubitalia.

