GF news oggi, Yulia preoccupata: Javier demolisce. Helena delusa (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ultimo aggiornamento 10 Ottobre 2024 10:38 am by Redazione Quali sono le news di oggi del Grande Fratello? Nella giornata del 10 ottobre 2024, al centro dell’attenzione c’è una conversazione di Javier Martinez con Yulia Bruschi. Il pallavolista argentino stronca la sua coinquilina, convinta che fuori dalla Casa più spiata d’Italia non avranno la stessa vita di prima. Nel frattempo, Helena Prestes si sfoga con Javier, a cui rivela di essere rimasta davvero delusa da Lorenzo Spolverato e i fan la sostengono in questo. Anzi, molti telespettatori sono felici di vedere questi due concorrenti confrontarsi tra loro e stringere amicizia. Ma vediamo nel dettaglio cosa sta succedendo nella Casa in queste ore. Leggi tutta la notizia su Latuafonte.com (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ultimo aggiornamento 10 Ottobre 2024 10:38 am by Redazione Quali sono ledidel Grande Fratello? Nella giornata del 10 ottobre 2024, al centro dell’attenzione c’è una conversazione diMartinez conBruschi. Il pallavolista argentino stronca la sua coinquilina, convinta che fuori dalla Casa più spiata d’Italia non avranno la stessa vita di prima. Nel frattempo,Prestes si sfoga con, a cui rivela di essere rimasta davveroda Lorenzo Spolverato e i fan la sostengono in questo. Anzi, molti telespettatori sono felici di vedere questi due concorrenti confrontarsi tra loro e stringere amicizia. Ma vediamo nel dettaglio cosa sta succedendo nella Casa in queste ore.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Uomini e Donne anticipazioni e news - diretta di oggi (10 ottobre 2024) in streaming - Trono Over e Classico – Video Witty TV - Uomini e donne oggi, la puntata di giovedì 10 ottobre 2024 in diretta testuale con Video da Witty Tv +++ in aggiornamento dalle ore 14:45 +++ . 45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset. Nell’ultima puntata scontro tra Gemma e Valerio. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14. (Superguidatv.it)

Meteo Roma - le news sul clima di oggi - I venti saranno al mattino forti provenienti da Sud-Sud-Est con intensità compresa tra 31 e 25km/h, moderati da Sud-Sud-Ovest al pomeriggio con intensità tra 26km/h e 31km/h, moderati da Ovest-Sud-Ovest alla sera con intensità di circa 15km/h. Giovedì 10 Ottobre: giornata caratterizzata da cielo poco nuvoloso, temperature comprese tra 18 e 26°C. (Italiasera.it)

Uomini e Donne anticipazioni e news - diretta di oggi (9 ottobre 2024) in streaming - Trono Over e Classico – Video Witty TV - Uomini e donne oggi, la puntata di mercoledì 9 ottobre 2024 in diretta testuale con Video da Witty Tv +++ in aggiornamento dalle ore 14:45 +++ . 45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14. Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di mercoledì 9 ottobre 2024 in onda su ... (Superguidatv.it)