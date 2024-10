Frase shock di Lorenzo Spolverato squalifica dal Grande Fratello?

Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Bufera al, uno dei concorrenti più chiacchierati di questa edizione, è finito al centro delle polemiche per unaritenuta inopportuna dai telespettatori. Il gieffino, durante una conversazione con la concorrente Shaila Gatta in giardino, ha posto una domanda che ha fatto storcere il naso a molti: “Qual è la ferita piùche ti ha fatto un uomo? Un uomo ti ha mai picchiata?” La reazione è stata immediata. La regia del reality, programma Mediaset condotto da Alfonso Signorini, ha abbassato il volume del microfono die ha rapidamente cambiato inquadratura, cercando di evitare ulteriori discussioni. Ma il danno era già fatto: il momento, catturato dai telespettatori, è diventato virale sui social media in pochi minuti.