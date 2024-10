Florida, l’uragano Milton devasta tutto. Morti e distruzione (Di giovedì 10 ottobre 2024) Dall’altro capo della terra l’ uragano Milton si è abbattutto sulla Florida, portando morte e distruzione. Servizio di Pierluigi Vito Florida, l’uragano Milton devasta tutto. Morti e distruzione TG2000. Tv2000.it - Florida, l’uragano Milton devasta tutto. Morti e distruzione Leggi tutta la notizia su Tv2000.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Dall’altro capo della terra l’ uraganosi è abbatsulla, portando morte e. Servizio di Pierluigi VitoTG2000.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Siamo al buio - posso solo sperare e pregare” : l’uragano Milton che si abbatte sulla Florida raccontato dal calciatore Giacomo Sanvitale - “Sono nel raggio diretto dell’uragano che sta arrivando, la situazione è surreale, quasi da apocalisse. Dalla finestra della mia casa vedo le mucche lasciate libere nei campi da una fattoria: credevo fosse un suicidio, invece lo fanno per proteggerle”. Trasferitosi negli Usa qualche anno fa, ora Sanvitale è rimasto bloccato: in casa e senza corrente. (Ilfattoquotidiano.it)

Uragano Milton - la testimonianza di un italiano in Florida : “Niente luci - l’acqua entra in casa : sono ore difficili” - E così lui spiega sui social cosa sta accadendo. Giacomo Sanvitale è uno degli italiani che in questo momento in Florida, proprio durante l’uragano Milton. 000 follower, molti dei quali aggiuntisi in questi giorni proprio per seguire i suoi racconti su quello che sta succedendo. Leggi anche: Uragano Milton, anello nero appare nei cieli della Florida Il racconto di Giacomo Sanvitale Nel ... (Thesocialpost.it)

L’uragano Milton scatena 27 tornado : Florida al buio - molte vittime. L’incredibile salvataggio di un cane (video) - Lucie, sulla costa orientale della Florida, ha confermato che quattro persone sono morte dopo che due tornado si sono abbattuti sulla zona prima dell’arrivo dell’uragano Milton. Danni, vittime, l’energia interrotta. Continuano ad arrivare notizie pessime dalla Florida, dove questa notte l’uragano Milton si è abbattuto, intorno alle 2. (Secoloditalia.it)