Ilgiorno.it - Fiera di Rho: boom di visitatori, il traffico va in tilt. L’odissea dei taxi

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Milano, 10 ottobre 2024 – Code chilometriche eparalizzato. Centinaia di auto incolonnate a passo d’uomo. Posteggiquasi irraggiungibili e dai quali si fa estrema fatica a trovare un varco per ripartire verso la città. È l’impietosa fotografia scattata dai conducenti di auto bianche dell’attuale situazione viabilistica nell’area che ruota attorno alladi Rho. Manifestazioni in corso I padiglioni del polo espositivo stanno ospitando in questi giorni due eventi di richiamo internazionale: Cphi, il più grande appuntamento mondiale dedicato all’industria farmaceutica, ha accolto i primimartedì e chiuderà i battenti oggi; 34.BI-MU, la biennale dedicata a macchine utensili, robot e automazione, è stata inaugurata ieri e andrà avanti fino a sabato.