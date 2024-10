Festival della Pace 2024, l’inaugurazione venerdì 11 ottobre (Di giovedì 10 ottobre 2024) Si terrà venerdì 11 ottobre, alle 18, in piazza Garibaldi, l’inaugurazione del Festival della Pace 2024, giunto quest’anno alla sua terza edizione, organizzato da Casa della Pace con il Comune di Parma e in collaborazione con Rete italiana Pace e disarmo. Dopo i saluti istituzionali e Parmatoday.it - Festival della Pace 2024, l’inaugurazione venerdì 11 ottobre Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Si terrà11, alle 18, in piazza Garibaldi,del, giunto quest’anno alla sua terza edizione, organizzato da Casacon il Comune di Parma e in collaborazione con Rete italianae disarmo. Dopo i saluti istituzionali e

Festival della Pace : Baronissi accoglie il cantautore Giovanni Caccamo - “Il Festival della Pace è stato fortemente voluto dal sindaco e dall’amministrazione per sensibilizzare la cittadinanza su un tema cruciale come la pace. IT su Google News. I colori dell’arcobaleno illumineranno Baronissi, per un evento che rappresenta un’importante opportunità per riflettere sul significato della pace, sulla sostenibilità sociale e ambientale, sull’importanza del dialogo ... (Zon.it)