Elly Schlein duetta sul palco con J-Ax al concerto degli Articolo 31. "Mi sono lanciata"

Ieri sera durante il concerto degli Articolo 31, Elly Schlein è salita a sorpresa sul palco del Forum di Assago e ha duettato con J-Ax sulle note di Così com'è. La segretaria del Pd ha spesso dichiarato di amare la musica del duo. E non solo: all'interno di un brano dell'ultimo album degli Articolo 31

