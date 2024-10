Elisabetta Gregoraci a La volta buona: “Ho rischiato un rene”. Lo sforzo per il figlio Nathan (Di giovedì 10 ottobre 2024) Nell’ospitata del 10 ottobre a La volta buona, Elisabetta Gregoraci ha raccontato a Caterina Balivo i motivi del suo ricovero in ospedale, che risale ormai a due mesi fa. In studio la showgirl e conduttrice è apparsa in splendida forma, con un abito asimmetrico color burgundy abbinato a un lungo blazer dello stesso colore e décolleté color crema, che ha prontamente tolto per cantare e ballare (“Anche se oggi mi sono alzata con il collo bloccato”, ha specificato). Elisabetta Gregoraci a La volta buona: “Ho rischiato un rene” Quello che è capitato a Elisabetta Gregoraci è stato un fulmine a ciel sereno. La conduttrice si è sentita male improvvisamente, durante una trasferta a Roma dove si era recata per registrare un’intervista televisiva. “Mi è venuta la febbre e pensavo di avere l’influenza, ma è salita a trentanove. Dilei.it - Elisabetta Gregoraci a La volta buona: “Ho rischiato un rene”. Lo sforzo per il figlio Nathan Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Nell’ospitata del 10 ottobre a Laha raccontato a Caterina Balivo i motivi del suo ricovero in ospedale, che risale ormai a due mesi fa. In studio la showgirl e conduttrice è apparsa in splendida forma, con un abito asimmetrico color burgundy abbinato a un lungo blazer dello stesso colore e décolleté color crema, che ha prontamente tolto per cantare e ballare (“Anche se oggi mi sono alzata con il collo bloccato”, ha specificato).a La: “Houn” Quello che è capitato aè stato un fulmine a ciel sereno. La conduttrice si è sentita male improvvisamente, durante una trasferta a Roma dove si era recata per registrare un’intervista televisiva. “Mi è venuta la febbre e pensavo di avere l’influenza, ma è salita a trentanove.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Elisabetta Gregoraci conferma la rottura con Giulio Fratini : «Io e Briatore non ci siamo mai separati» - Dunque, stando a queste parole, nessun sentimento ritrovato fra ex marito ed ex moglie, ma solo un ottimo rapporto da genitori separati… Il video Di seguito il video delle dichiarazioni di Elisabetta Gregoraci: View this post on Instagram A post shared by La Volta Buona Rai (@voltabuonarai) . (Donnapop.it)

“Torna con Briatore”. Super scoop su Elisabetta Gregoraci - cosa è cambiato nella sua vita - A fine settembre Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini si sono lasciati. Di sicuro si conoscono bene visto che oltre ad essere stati insieme tanti anni hanno avuto anche un figlio, Nathan Falco. Intanto i due, oltre che per parlare del figlio, si incontreranno anche per la nuova rubrica di Questione di Stile. (Caffeinamagazine.it)

Elisabetta Gregoraci ha chiuso con Fratini per Briatore? Ecco il retroscena della presunta rottura - Anche quando Briatore ha vissuto un momento molto delicato, a causa del suo tumore al cuore, la showgirl gli era stata a fianco in ospedale. Non è chiaro se questo è avvenuto prima o dopo aver realizzato di voler provare l’ebrezza di un ritorno di fiamma con il padre di suo figlio, nonché ex marito Flavio Briatore. (Donnapop.it)