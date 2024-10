Ecco dove lo avevamo visto Scoperta su trigNo chi è il bello di Amici 24

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Dentro la scuola diallievi con grande personalità non mancano. Fare una sintesi per il serale sarà molto difficile. Forse mai come in questa edizione, infatti, i giudici avranno un compito difficile: il talento della classe sembra altissimo e alcuni ragazzi lo hanno già dimostrato. Uno di questi è, cantante che sembra avere una marcia in più. Al secolo Pietro Bagnadentro, 22 anni, ha scelto questo nome d’arte perché nomignolo di quello di battesimo. >> “Se n’è andata per Raimondo Todaro”.24, la voce sull’insegnante scatena il caos Pietro, che ha colpito tutto per il suo talento, è anche dotato di una bellezza particolare secondo alcuni osteggiata, tanto che Maria De Filippi gli ha domandato cosa ci fosse dietro le sue pose. E Pietro ha risposto: Perché faccio lo splendido? Per me è un po’ una barriera, sono sempre stato un insicuro”.