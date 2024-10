Dramma nel mondo del calcio, addio al giocatore: la notizia è sconvolgente (Di giovedì 10 ottobre 2024) Il mondo del calcio, esattamente in queste ultime ore, è stato sconvolto da un lutto che ha davvero spiazzato tutti. Dopo l’ultimo weekend di campionato, di fatto, l’attenzione di tutti si è spostata verso le varie nazionali. Nei prossimi giorni, infatti, ci saranno solo delle gare dedicate alle varie selezioni. L’Italia di Luciano Spalletti, infatti, è attesa dalla sfida di domani dello Stadio Olimpico contro il Belgio. Tuttavia, proprio in queste ultime ore, il mondo del calcio è stato sconvolto da un lutto che ha davvero lasciato tutti di sasso. Lutto nel mondo del calcio, è scomparso George Baldock del Panathinaikos George Baldock, calciatore del Panathinaikos da questa estate, è deceduto a soli 31 anni. Il giocatore inglese naturalizzato greco, infatti, è stato trovato morto nella piscina della sua abitazione. Spazionapoli.it - Dramma nel mondo del calcio, addio al giocatore: la notizia è sconvolgente Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Ildel, esattamente in queste ultime ore, è stato sconvolto da un lutto che ha davvero spiazzato tutti. Dopo l’ultimo weekend di campionato, di fatto, l’attenzione di tutti si è spostata verso le varie nazionali. Nei prossimi giorni, infatti, ci saranno solo delle gare dedicate alle varie selezioni. L’Italia di Luciano Spalletti, infatti, è attesa dalla sfida di domani dello Stadio Olimpico contro il Belgio. Tuttavia, proprio in queste ultime ore, ildelè stato sconvolto da un lutto che ha davvero lasciato tutti di sasso. Lutto neldel, è scomparso George Baldock del Panathinaikos George Baldock, calciatore del Panathinaikos da questa estate, è deceduto a soli 31 anni. Ilinglese naturalizzato greco, infatti, è stato trovato morto nella piscina della sua abitazione.

