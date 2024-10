Diddy accusa il governo USA di usare video e immagini per mettere l’opinione pubblica contro di lui (Di giovedì 10 ottobre 2024) Dopo il secondo rifiuto dell'inserimento di una cauzione, i legali di Diddy hanno presentato una mozione in tribunale, accusando il governo degli Stati Uniti di alterare l'opinione pubblica nei suoi confronti. Fanpage.it - Diddy accusa il governo USA di usare video e immagini per mettere l’opinione pubblica contro di lui Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Dopo il secondo rifiuto dell'inserimento di una cauzione, i legali dihanno presentato una mozione in tribunale,ndo ildegli Stati Uniti di alterare l'opinionenei suoi confronti.

