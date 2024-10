Daniel Kaluuya ricorda l'amico Chadwick Boseman: "Il nostro incontro fu un momento cruciale della mia vita" (Di giovedì 10 ottobre 2024) La star di Scappa - Get Out ha dedicato un pensiero al compianto protagonista di Black Panther. Daniel Kaluuya ha espresso grande ammirazione per il suo compianto collega Chadwick Boseman nel corso di un evento al BFI London Film Festival. L'attore ha omaggiato l'amico per l'importanza che ha avuto nella sua vita il loro incontro. Premiato con l'Oscar per Judah and the Black Messiah, Daniel Kaluuya recitò con Boseman in Black Panther nel 2018 nel periodo in cui la sua carriera stava decollando dopo il successo di Scappa - Get Out di Jordan Peele. Il ricordo "Incontrare Chad è stato un momento cruciale della mia vita" ha spiegato Kaluuya ai microfoni durante il festival "Ha visto che Movieplayer.it - Daniel Kaluuya ricorda l'amico Chadwick Boseman: "Il nostro incontro fu un momento cruciale della mia vita" Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) La star di Scappa - Get Out ha dedicato un pensiero al compianto protagonista di Black Panther.ha espresso grande ammirazione per il suo compianto colleganel corso di un evento al BFI London Film Festival. L'attore ha omaggiato l'per l'importanza che ha avuto nella suail loro. Premiato con l'Oscar per Judah and the Black Messiah,recitò conin Black Panther nel 2018 nel periodo in cui la sua carriera stava decollando dopo il successo di Scappa - Get Out di Jordan Peele. Il ricordo "Incontrare Chad è stato unmia" ha spiegatoai microfoni durante il festival "Ha visto che

