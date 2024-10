Con la processione di San Cetteo si chiudono i festeggiamenti in onore del santo patrono della città [FOTO] (Di giovedì 10 ottobre 2024) Con la processione di San Cetteo si sono chiusi anche per il 2024, i festeggiamenti per il santo patrono della città. Partita come sempre dalla cattedrale che ne porta il nome, la processione ha attraversato la parte vecchia della città costeggiando quel fiume che ne restituì il corpo dove un Ilpescara.it - Con la processione di San Cetteo si chiudono i festeggiamenti in onore del santo patrono della città [FOTO] Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Con ladi Sansi sono chiusi anche per il 2024, iper il. Partita come sempre dalla cattedrale che ne porta il nome, laha attraversato la parte vecchiacosteggiando quel fiume che ne restituì il corpo dove un

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Con la processione di San Cetteo si chiudono i festeggiamenti in onore del santo patrono della città - Con la processione di San Cetteo si sono chiusi anche per il 2024, i festeggiamenti per il santo patrono della città. Partita come sempre dalla cattedrale che ne porta il nome, la processione ha attraversato la parte vecchia della città costeggiando quel fiume che ne restituì il corpo dove un... (Ilpescara.it)

Festa peruviana a Perugia - processione nel centro città e messa in Cattedrale per “El Señor de los Milagros” - Durante il mese di ottobre in tutta Italia le comunità peruviane celebrano il proprio patrono. A Perugia per il secondo anno consecutivo è il centro storico ad accogliere la festa del Señor de los Milagros domenica 6 ottobre: alle 8, processione da Piazza Italia a Piazza IV Novembre lungo Corso... (Perugiatoday.it)

Festa peruviana a Perugia - la comunità celebra la festa di “El Señor de los Milagros” con una processione nel centro città e la messa in Cattedrale - Durante il mese di ottobre in tutta Italia le comunità peruviane celebrano il proprio patrono. A Perugia per il secondo anno consecutivo è il centro storico ad accogliere la festa del Señor de los Milagros domenica 6 ottobre: alle 8, processione da Piazza Italia a Piazza IV Novembre lungo Corso... (Perugiatoday.it)