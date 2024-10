Dilei.it - Chiara Caselli, che fine ha fatto e quanti anni ha

(Di giovedì 10 ottobre 2024)è un talento poliedrico. Attrice, regista e fotografa, ha alle spalle una carriera lunghissima fatta di grandi successi e di momenti bui, che ha saputo superare con tutta la tenacia di cui è capace. Oggi, all’età di 56è nata a Bologna il 22 dicembre 1967), continua a essere una figura importantissima per il nostro spettacolo, divisa tra cinema, teatro e fotografia. Il suo percorso artistico è ricco di esperienze diversificate, che dimostrano la sua capacità di esplorare diverse forme di espressione creativa. La carriera al cinema e in teatro Negli’90,è diventata famosa per le sue interpretazioni in vari film di rilievo, tra cui Il cielo è sempre più blu (1996), Nel nome del padre (1992) e Le amiche del cuore (1992).