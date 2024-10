Chi è l’attore che interpreta Diego Martini, il nuovo capitano in Don Matteo 14? Ecco chi è Eugenio Mastrandrea (Di giovedì 10 ottobre 2024) Diego Martini è il nuovo capitano in Don Matteo 14. Il nuovo ufficiale dell’Arma dei Carabinieri è interpretato da Eugenio Mastrandrea. A presentarlo in via ufficiale sono stati i produttori di Lux Vide attraverso una foto diffusa sugli account social legati alla celebre fiction di Rai1, a fare gli onori di casa sul set della serie tv regina del ascolti è stato l’attore Raoul Bova. Chi è l’attore che interpreta Diego Martini, il capitano in Don Matteo 14? Eugenio Mastrandrea Nato a Roma nel 1993, Eugenio Mastrandrea, di madrelingua italiano e spagnolo, studia presso il Liceo Español Cervantes e la British School di Roma in cui avrà modo di perfezionare la conoscenza della lingua spagnola e inglese. Superguidatv.it - Chi è l’attore che interpreta Diego Martini, il nuovo capitano in Don Matteo 14? Ecco chi è Eugenio Mastrandrea Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)è ilin Don14. Ilufficiale dell’Arma dei Carabinieri èto da. A presentarlo in via ufficiale sono stati i produttori di Lux Vide attraverso una foto diffusa sugli account social legati alla celebre fiction di Rai1, a fare gli onori di casa sul set della serie tv regina del ascolti è statoRaoul Bova. Chi èche, ilin Don14?Nato a Roma nel 1993,, di madrelingua italiano e spagnolo, studia presso il Liceo Español Cervantes e la British School di Roma in cui avrà modo di perfezionare la conoscenza della lingua spagnola e inglese.

