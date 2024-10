Che fare se un parlamentare diventa un’agente russo? Il dibattito in Irlanda (Di giovedì 10 ottobre 2024) Che cosa fare quando un politico è accusato di essere un agente d’influenza reclutato da un servizio d’intelligence di un Paese ostile? Un interrogativo che intreccia il principio di presunzione d’innocenza, la responsabilità degli eletti verso gli elettori e la sicurezza nazionale. E che, proprio per questo, mette a dura prova lo stato di salute di una democrazia – e questo non può essere un elemento sottovalutato dal servizio d’intelligence che avrebbe reclutato il politico. Il dibattito è in corso in Irlanda, dopo che il Sunday Times, citando fonti di sicurezza e di intelligence di Dublino, ha raccontato che un politico irlandese, tuttora in parlamento, sarebbe stato “reclutato dall’intelligence russa come agente di influenza”. Formiche.net - Che fare se un parlamentare diventa un’agente russo? Il dibattito in Irlanda Leggi tutta la notizia su Formiche.net (Di giovedì 10 ottobre 2024) Che cosaquando un politico è accusato di essere un agente d’influenza reclutato da un servizio d’intelligence di un Paese ostile? Un interrogativo che intreccia il principio di presunzione d’innocenza, la responsabilità degli eletti verso gli elettori e la sicurezza nazionale. E che, proprio per questo, mette a dura prova lo stato di salute di una democrazia – e questo non può essere un elemento sottovalutato dal servizio d’intelligence che avrebbe reclutato il politico. Ilè in corso in, dopo che il Sunday Times, citando fonti di sicurezza e di intelligence di Dublino, ha raccontato che un politico irlandese, tuttora in parlamento, sarebbe stato “reclutato dall’intelligence russa come agente di influenza”.

