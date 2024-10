Lanazione.it - Cavalieri Union, giù la maschera: "Arriviamo tra le prime quattro"

(Di giovedì 10 ottobre 2024) "Iniziamo la stagione alle prese con un nuovo campionato. Il nostro obiettivo è invariato: essere fra le protagoniste. Affronteremo squadre alla nostra altezza, rispetto agli scorsi anni ci aspetta un percorso più complicato e dovremo essere bravi a gestirlo anche a livello mentale. Ma penso che si siano tutti i presupposti per disputare un buon torneo, dando il massimo". E’ così che il tecnico Alberto Chiesa ha indicato il primo obiettivo dell’anno. Dopo l’esordio stagionale in Coppa Italia, dopodomani alle 14,30 inizierà il lungo percorso in campionato: idebutteranno nella rinnovata (a livello di format) Serie A 2024/25 in trasferta contro Capitolina. E intanto ieri sera, a Seano, si è tenuta la presentazione ufficiale della prima squadra e dello staff tecnico.