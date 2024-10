Capitale di inclusione e sport. In mensa “tovagliette parlanti“ (Di giovedì 10 ottobre 2024) tovagliette “parlanti“ in refettorio per aiutare i bambini con difficoltà di comunicazione e voucher per il nuoto dei disabili: scuola e sport per tutti nella “Capitale 2025 dello sport inclusivo e del volontariato“. Due nuove iniziative scandiscono il conto alla rovescia dal titolo, Cernusco vuole arrivare su un tappeto rosso all’appuntamento e sfrutta l’occasione per migliorare una gamma di servizi che fa già invidia a molti nel sociale. Alle scuole sono state consegnate tovagliette americane “usa e getta“ con simboli di realtà aumentata per chi ha problemi: forchetta e piatti, simboli e segni che "aiutano a esprimersi chi ha difficoltà". Saranno utilizzate nella pausa pranzo alla materna e alle elementari. Ilgiorno.it - Capitale di inclusione e sport. In mensa “tovagliette parlanti“ Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di giovedì 10 ottobre 2024)“ in refettorio per aiutare i bambini con difficoltà di comunicazione e voucher per il nuoto dei disabili: scuola eper tutti nella “2025 delloinclusivo e del volontariato“. Due nuove iniziative scandiscono il conto alla rovescia dal titolo, Cernusco vuole arrivare su un tappeto rosso all’appuntamento e sfrutta l’occasione per migliorare una gamma di servizi che fa già invidia a molti nel sociale. Alle scuole sono state consegnateamericane “usa e getta“ con simboli di realtà aumentata per chi ha problemi: forchetta e piatti, simboli e segni che "aiutano a esprimersi chi ha difficoltà". Saranno utilizzate nella pausa pranzo alla materna e alle elementari.

