Cagliari, il tecnico Nicola ha un obiettivo chiaro: durante la sosta dovrà succede questo! (Di giovedì 10 ottobre 2024) Cagliari, il tecnico Davide Nicola ha un obiettivo chiaro: durante la sosta dovrà succede questa cosa. a situazione in casa rossoblù Nella giornata di oggi c’è stato il ritorno al Crai Sport Center per gli uomini di Davide Nicola. L’obiettivo principale dell’allenatore del Cagliari durante questa sosta per le nazionali, rimane chiarissimo: il recupero di tutti gli infortunati. Calcionews24.com - Cagliari, il tecnico Nicola ha un obiettivo chiaro: durante la sosta dovrà succede questo! Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di giovedì 10 ottobre 2024), ilDavideha unlaquesta cosa. a situazione in casa rossoblù Nella giornata di oggi c’è stato il ritorno al Crai Sport Center per gli uomini di Davide. L’principale dell’allenatore delquestaper le nazionali, rimane chiarissimo: il recupero di tutti gli infortunati.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cagliari-Empoli - toscani contro l’ex tecnico Davide Nicola - Roberto D’Aversa: Troveremo una squadra che nonostante la sconfitta è rimasta in partita contro il Napoli per oltre 60 minuti giocando una partita alla pari e che scenderà in campo con l’obiettivo di riscattarsi. Daniele Rutella di Enna il IV ufficiale. Ringrazio l’Empoli e il presidente Corsi in particolare per quello che mi hanno permesso di fare, chi mi conosce sa che ho scelto Cagliari in ... (Corrieretoscano.it)

Qui Cagliari : Il tecnico è emozionato per il suo debutto. Nicola non si fida : "C’è da lottare. La squadra apuana ha un’identità» - . Mi aspetto una gara super combattuta, in questo momento vale per tutte le squadre. Tutto questo lo si fa per aumentare la convinzione in noi stessi e per poter piacere alla gente che ci guarda. C’è una grande motivazione per chi arriva come appunto la Carrarese, che ha già affrontato un turno di Coppa Italia contro una squadra che ha blasone e strutture come il Catania. (Sport.quotidiano.net)

Boxe Si rafforza lo staff tecnico della Pugilistica. Nicola Bui promosso aspirante istruttore : "Grande motivatore» - mu. Classe 1994, atleta in attività della Pugilistica Carrarese “Enrico Bertola“ (categoria elite 1-15, 71 kg. Tutti i giorni è in palestra, si allena e sta dietro ai ragazzi perché è un gande motivatore, supporta i più giovani e li segue con passione. Primo passo nella carriera di allenatore, per Nicola Bui che a Firenze ha superato gli esami ed è stato promosso aspirante tecnico. (Sport.quotidiano.net)