Bretella il comitato ora si oppone

(Di giovedì 10 ottobre 2024) Tutti soddisfatti, per l’esito della conferenza di servizi per lasul Chienti, che collegherà Civitanova, Sant’Elpidio a Mare e Porto Sant’Elpidio? Proprio no. Tra tante dichiarazioni di giubilo, si alza la voce deldi residenti di Bivio Cascinare che esprime rabbia e amarezza per una notizia che li riguarda da vicino, appresa dalla stampa, e che si appresta a fare accesso agli atti. "Per l’ennesima volta, siamo stati completamente ignorati e completamente ignorato il nostroche, da novembre, sta chiedendo a più riprese, senza risposta, un incontro con l’amministrazione regionale, col presidente Acquaroli e l’assessore Baldelli in primis". D’altra parte, si tratta di un’opera pubblica dalle proporzioni enormi, che impatterà sul territorio di Bivio Cascinare "che ne uscirà completamente stravolto, trasformato in modo irreversibile.