Bradisismo Campi Flegrei, via al piano di fuga ma le prenotazioni sono poche (Di giovedì 10 ottobre 2024) Entra nel vivo l?esercitazione nazionale di protezione civile per il rischio vulcanico EXEFlegrei2024, che dovrà testare sul campo la risposta del sistema di protezione civile, la

“Io non rischio” - la campagna di buone pratiche di protezione civile - iononrischio. Io non rischio è una campagna di comunicazione pubblica sulle buone pratiche di protezione civile basata sulla sinergia tra scienza, volontariato e istituzioni, che si rivolge a tutti, con messaggi chiari e riconoscibili, per trasformare la consapevolezza in azione, 365 giorni l’anno. (Ilfaroonline.it)

Maltempo - allerta rossa a Milano - scuole chiuse a Bergamo e Lecco - Protezione civile : "In arrivo precipitazioni intense e mareggiate" - VIDEO - La Protezione civile ha diramato diversi avvisi in cui afferma che sono "in arrivo precipitazioni intense e mareggiate". Dopo il nubifragio di martedì, con allagamenti e fiumi arrivati a un pas . Maltempo: è di nuovo allerta rossa a Milano e in Lombardia, con scuole superiori chiuse a Bergamo e Lecco. (Ilgiornaleditalia.it)

Umbria - allerta meteo della Protezione Civile - La Protezione Civile della Regione Umbria ha emesso un avviso di allerta meteo con codice giallo, valido fino alla mezzanotte di venerdì 11 ottobre. Per oggi giovedì 10 ottobre, sono previste precipitazioni isolate o sparse, con rovesci e temporali più intensi nei settori settentrionali. I... (Perugiatoday.it)