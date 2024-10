Bper nel nuovo piano industriale utile netto 43 miliardi nel 2025-27

Bper, nel nuovo piano industriale utile netto 4,3 miliardi nel 2025-27 (Di giovedì 10 ottobre 2024) Presentato il 'B:Dynamic Full Value 2027' Per Bper, un utile netto cumulato di 4,3 miliardi nel 2025-2027 (1,5 miliardi nel 2027), un dividendo cumulato cash pari a 3,2 miliardi nel 2025-2027 (payout ratio medio di circa 75%), Rote superiore al 16% nel 2027, Cet1 ratio superiore al 14,5% nel 2027 e 5,5 miliardi di ricavi Sbircialanotizia.it - Bper, nel nuovo piano industriale utile netto 4,3 miliardi nel 2025-27 Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Presentato il 'B:Dynamic Full Value 2027' Per, uncumulato di 4,3nel-2027 (1,5nel 2027), un dividendo cumulato cash pari a 3,2nel-2027 (payout ratio medio di circa 75%), Rote superiore al 16% nel 2027, Cet1 ratio superiore al 14,5% nel 2027 e 5,5di ricavi

Bper - nel nuovo piano industriale utile netto 4 - 3 miliardi nel 2025-27 - (Adnkronos) – Per Bper, un utile netto cumulato di 4,3 miliardi nel 2025-2027 (1,5 miliardi nel 2027), un dividendo cumulato cash pari a 3,2 miliardi nel 2025-2027 (payout ratio medio di circa 75%), Rote superiore al 16% nel 2027, Cet1 ratio superiore al 14,5% nel 2027 e 5,5 miliardi di ricavi nel 2027 (+1,5% 2024-2027), […]. (Periodicodaily.com)

