Botti illegali in viaggio da Napoli a Palermo: sequestrati 220 chili dalla finanza (Di giovedì 10 ottobre 2024) Arrivano da Napoli le batterie di Botti che esplodono in diversi quartieri di Palermo. La scoperta arriva dai militari della finanza palermitana che sono riusciti a ricostruire il viaggio delle batterie e sequestrato oltre 220 chili di materiale esplodente suddiviso in 50 batterie di 100 lanci Napolitoday.it - Botti illegali in viaggio da Napoli a Palermo: sequestrati 220 chili dalla finanza Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di giovedì 10 ottobre 2024) Arrivano dale batterie diche esplodono in diversi quartieri di. La scoperta arriva dai militari dellapalermitana che sono riusciti a ricostruire ildelle batterie e sequestrato oltre 220di materiale esplodente suddiviso in 50 batterie di 100 lanci

